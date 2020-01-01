برلماني: السيسي أول رئيس مصري يفتح ملف تطوير العشوائيات

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التي أعلن فيها أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق العشوائية.وأشار النائب - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تولى المسئولية، وضع ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياته، وكان يؤكد دائما ضرورة نقل أهالينا سكان هذه المناطق إلى مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة.وأشار إلى أن هذه أهم حقوق الإنسان التى نسعى لتوفيرها، وكان الرئيس وما زال يتابع الموقف التنفيذى لهذا المشروع، ويوجه بأن يكون التنفيذ بالسرعة والجودة المطلوبتين بمثابة دليل قاطع على أن الرئيس السيسى هو رئيس مصري يعطى ملف المناطق العشوائية الخطرة هذا الاهتمام الكبير ويفتح هذا الملف الذى ظل منسيا لأكثر من نصف قرن.وأضاف أن إنجازات الدولة المصرية فى ملف العشوائيات تم فيه تحقيق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث وأكبر دليل على ذلك المشروعات المهمة التى افتتحها الرئيس السيسى لصالح أهالينا البسطاء والفقراء من الشعب المصرى العظيم.وأكد أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل حق السكن لغير القادرين هو حق رئيسي وجوهري من حقوق الإنسان المصري، موجها التحية للرئيس السيسى الذى وفر الآلاف من الوحدات السكنية لغير القادرين بالمجان مع تجهيزها لهم على أعلى مستوى.