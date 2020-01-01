475 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 4,876.وأوضحت الوزارة في بيان لها حول الحالة الوبائية في فلسطين، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإصابات توزعت على عدة محافظات، مضيفة أن العينات قيد الفحص من مختلف المحافظات قد بلغت 2500 عينة، وسجلت 668 حالة تماثلت للشفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 23 حالة.