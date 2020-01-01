فشل محاولات الحكومة النمساوية للحوار مع الكيانات التركية والكردية لوقف العنف

أكدت وزيرة الدولة النمساوية لشئون الاندماج سوزانا راب، فشل المفاوضات مع الكيانات الممثلة للجاليات التركية والكردية في النمسا، والتي كانت تهدف لضمان عدم تكرار أحداث العنف الأخيرة بين الجانبين.وقالت وزيرة الدولة النمساوية -في تصريحات- إن الجاليات التركية والكردية متشددة لدرجة أنه لا يمكن عقد اجتماع مشترك، حيث تعثر الاتفاق على عقد الاجتماع الأول، والذي كان مقررًا له يوم الجمعة المقبل.وأضافت أن الكيانات التي دعيت إلى المحادثات كانت منتقاة من العناصر المعتدلة، مشيرة إلى أن الحكومة شددت على ضرورة عدم دعوة أي ممثل عن جماعة «الذئاب الرمادية» اليمينية التركية المتطرفة.يذكر أن حالة من الطوارئ سادت في فيينا في نهاية يونيو الماضي بعدما قام أكراد ونشطاء يساريون بمظاهرات في فيينا وكانت هناك أعمال عنف وتخريب بدأ بها الأتراك ضدهم واستمرت لعدة أيام، كما تم استخدام إشارة «تحية الذئب» المحظورة أكثر من مرة، إضافة إلى الاعتداء على رجال الشرطة.