مبروك عطية للفتيات: «لو حد قالك كلمة بالشارع ردى عليه بالأسوأ»

نصح الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، الفتيات اللاتي تتعرض للتحرش اللفظى في الشارع بالرد على المتحرش.وقال "عطية"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لو حد قال لكِ كلمة في الشارع ردي عليه بأسوأ منها"، مستشهدا بالآية "إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون".وأكد أنه على الفتيات المبادرة بالدفاع عن أنفسهن، مردفا: "السيدة أسماء اشترت سكينة، ووضعتها تحت المخدة لكثرة اللصوص امتثالا للقول الله اعدوا ما استطعتم لهم من قوة ومن رباط الخيل".ونصح الفتيات بألا يرددن على الشباب الذين لا يعرفنه على "فيسبوك"، قائلًا: "لو فاتحة بتكلمي قرايبك وأخواتك، لو واحد قال هاي مترديش، اتكرر قوليله كلمة حادة توقفه".وأشار إلى أن الخطوات الحقيقية لمنع التحرش هى التربية السليمة للصبيان أكثر من البنات، لأن البنات لديهن حياء بالفطرة.وأكد "مبروك" أن الأزهر وعلماءه لا يتوانى في إصدار بيانات فورية وحاسمة بلا تردد يبين حكم الله داخل البلاد وخارجها، لمواجهة كل ما تتعرض له المرأة من ظلم في المواريث والتحرش.وأردف: "إن ظلم النساء يرجعنا للمجتمع الجاهلي الذي جاء الإسلام ليغيره، ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم".