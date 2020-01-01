مصابة بكورونا.. ولادة قيصرية ناجحة لحامل في توأم بـ«المنيرة العام»

يواصل مستشفى المنيرة العام إجراء عمليات طارئة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث استقبل طوارئ قسم النساء امرأة حامل في توأم، وهو الحمل الخامس لتلك السيدة التي كانت تعاني آلام ولادة وانفجارا في جيب الماء.وأجرى المستشفي عملية الولادة القيصرية للتوأم وهو بصحة جيدة، وتم حجزه بالحضانة تحت الملاحظة الطبية، وتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة مع الأم وهي في حالة صحية جيدة.وضم الفريق الطبي من أساتذة النساء (هاجر النشار، محمد عبدالرازق، منار يوسف)، ومن التخدير أيمن جودة وأحمد صلاح، ومن قسم الأطفال أسماء أحمد، وأيمن عبدالصبور من التمريض.