مدير مستشفى عزل الأقصر: المحافظة تجاوزت ذروة كورونا

كشف الدكتور بكري عبد الستار، مدير مستشفى عزل الأقصر، أن المحافظة تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن بندر الأقصر لم تسجل فيه أية إصابات منذ 3 أيام، معقبا: "الحمد الله رب العالمين تجاوزنا مرحلة الذروة في المحافظة".وأضاف "عبد الستار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة كانت تستقبل 100 حالة في اليوم اشتباه بالفيروس، قبل ذلك ولكن خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتخط عدد الحالات الإيجابية 20 حالة فقط.ولفت مدير مستشفى عزل الأقصر إلى أن هناك درجة من الوعي الكبير لدى المواطنين تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا.