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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير الداخلية الإسرائيلى: نعانى أزمة صحية واقتصادية حرجة بسبب كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:22 م
أرييه درعي
أرييه درعي
سارة الشلقاني
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قال أرييه درعي وزير الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تمر بأزمة صحية واقتصادية حرجة للغاية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في موجته الثانية.

وأكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، قائلا: "لا بد أن نعمل لمعالجة الأزمة، ولن يغفر لنا التاريخ إذا تجرأنا وذهبنا لانتخابات رابعة"، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31286 حالة، و338 حالة وفاة.

‌في السياق ذاته، استقالت سيجال سدتسكي رئيسة خدمات صحة الجمهور لدى صحة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بسبب فقدان السيطرة على تفشى فيروس كورونا المستجد، مع بدء الموجة الثانية.

وقالت سدتسكي، في استقالتها، بوصلة علاج كورونا انحرفت عن الاتجاه المحدد بل فقدته تماما، رغم استمرار تحذيراتنا بعدم الاستهتار بالموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

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