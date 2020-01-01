التحقيق في العثور على رضيع داخل كرتونة بشوارع حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في العثور على طفل رضيع داخل كرتونة ملقى في أحد الشوارع، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة؛ لضبط مرتكبي الواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود طفل رضيع داخل كرتونة بجوار مبنى رئاسة حي مدينة حلوان وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمره نحو يومين، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم بالقائه.