تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11070 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 1854 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12946 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4233 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2387 نقطة.وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم غاز مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن.وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 84 ألف سهم، 955 ألف سهم، 30 ألف سهم، 10.9 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، سي اي كاببيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 2.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 187 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2500 سهم.فيما اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1000 سهم، 4.14 مليون سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين 400 ألف سهم.