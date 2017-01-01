ألمانيا تسجل 390 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:25 ص
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة
بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 390 إصابة جديدة ليصل إجمالي الأعداد إلى 196944.
وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع ثماني حالات إلى 9024.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 390 إصابة جديدة ليصل إجمالي الأعداد إلى 196944.
وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع ثماني حالات إلى 9024.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.