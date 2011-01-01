«العربية للتصنيع» تنعى الفريق العصار: خدم وطنه لآخر نفس

نعى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 74 عاما.





وقال «التراس»: «كان صديقا وأخا على مدار عقود من العمل، وخدم وطنه لآخر نفس».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.





وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسؤولاً عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.



