فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتاة جديدة من فتيات تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" تدعى هدير الهادي من داخل كومباوند بمدينة 6 أكتوبر.وكشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية رصدت عدد من مقاطع فيديو بثتها المتهمة على حساب خاص بها على تطبيق "تيك توك" تتضمن محتويات خادشة وألفاظ إباحية، وتمكنت قوة أمنية من تحديد مكان المتهمة وإلقاء القبض عليها.