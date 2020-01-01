بدموع الفرح.. طفل يغادر عزل السعديين بعد هزيمة كورونا بالشرقية

شهد مستشفى السعديين المركزى بمحافظة الشرقية، حالة من الفرح والدموع بين الفريق الطبي بالمستشفى والطفل " أ. س "، والذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك بعد خروجه من أبواب قسم العزل بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد مكوثه 10 أيام بها، وارتباطه بالفريق الطبي خلال هذه الفترة.وأوضح هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الطفل تم خضوعه لبروتوكول العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له بالمستشفى، مضيفًا أنه تم التنبيه عليه وعلى أسرته باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير المستشفى، وجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى على تفانيهم في العمل، والجهود المخلصة والعطاء المستمر لصالح المرضى بالمحافظة.