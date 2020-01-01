البابا تواضروس ينعى القمص يوسف نصيف

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شيخ كهنة المنيا القمص يوسف نصيف، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمقر المطرانية بالمنيا، الذي توفي عن عمر تجاوز الـ ٨٠ سنة، بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية بقرية عزبة المصاص ومدينة المنيا، أكثر من ٥٥ سنة.وتقدم البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء للأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب القمص يوسف نصيف مقار، ويلتمس عزاءًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.ومن المقرر أن يصلي الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، صلاة تجنيزه بكنيسته في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.ولد الأب المتنيح في ٢٧ يناير ١٩٤٠، وحصل على بكالوريوس الكلية الاكليريكية بالأنبا رويس عام ١٩٦٣، وتمت سيامته كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة المصاص يوم ١٢ مارس ١٩٦٥، وتمت رسامته قمصًّا على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة المنيا بيد المتنيح الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص يوم ٢١ مارس ١٩٩٦.