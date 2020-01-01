ضبط 4 طن مستلزمات طبية في مصنع بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع به مستلزمات طبية مجهولة المصدر وطرحها للبيع والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.أكدت التحريات إنتاج صاحب مصنع بدون ترخيص، المواد المطهرة «الكحول الإيثيلي، الجل المطهر»؛ مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى، وطرحها للبيع والتداول على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه وضبط المتهمين، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 4 أطنان و207 لتر مطهرات «كحول، جل»، منتج نهائي من خامات رديئة غير صالحة للاستخدام ومستلزمات إنتاج تحمل علامات تجارية غير مسجلة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.