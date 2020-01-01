رواد التواصل الاجتماعي لـ«ليلى سويف»: «تختلقون الكذب»

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، ليلى سويف وبناتها وأكدوا أنهن يختلقن الكذب ثم يصدقون أنفسهم قائلين: «هل هذا معقول؟».وتابع رواد موقع «فيسبوك»: «هل المعاملة الحسنة والإنسانية والتعامل بروح القانون وليس النصوص واللوائح يقابله الكذب والتلفيق والفبركة؟ فعلى أي أساس تروجين إدعاءاتك المغرضة لاستجلاب التعاطف معك وابنك الإرهابي، وبناتك رغم قضيتكم الواهية ثم تعودين مرة أخرى للتراجع كأن شيئًا».وأضاف النشطاء: «لم يحدث يعد توزيع الاتهامات المغرضة دون اعتذار عن أكاذيبك المفضوحة!!.. لا فائدة ترجى منكم يا عملاء الخارج وحلفاء الإخوان الإرهابيين.. قمنا بثورة مجيدة في 30 يونيو لكن البلد مسيرها تنضف من أمثالكم».