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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخليج» الإمارتية: لا بد من حد للغزو التركي في ليبيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:33 ص
الغزو التركي في ليبيا
الغزو التركي في ليبيا
أ.ش.أ
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تحدثت صحيفة الخليج الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن ما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التدخل العسكري التركي في ليبيا، بأنه "تدخل إجرامي"، هو الوصف الصحيح للغزو العثماني لهذا البلد العربي.

وتحت عنوان "تدخل إجرامي"، وصفت الصحيفة ما يفعله الرئيس التركي من إصرار على صب الزيت على النار لإشباع شهيته من الدم الليبي، جريمة كبرى، ليس بحق الشعب الليبي فقط، إنما بحق الإنسانية، لأنها تستهدف إهدار حق هذا الشعب في الحياة والعيش بكرامة وحرية، ووضعه أمام خيارين: إما الموت، وإما الخضوع والاستسلام للغازي التركي والقبول باستعماره مجددا.

وأشارت إلى أنه ليس الرئيس الفرنسي وحده من حمل تركيا "مسؤولية تاريخية وإجرامية" في ليبيا، بل إن معظم الدول الإقليمية والغربية ترى في التدخل التركي خطرا أكيدا على الأمن والسلام في القارة الإفريقية والعالم، ولا بد من وضع حد لهذا الغزو التركي السافر الذي يتعارض مع كل القوانين والمواثيق والشرائع،و أن هذه العربدة التركية مرفوضة ومدانة، ويجب وضع حد لها، قبل أن تستفحل وتتحول إلى "سرطان" قد يتمدد في كل شمال إفريقيا وغيرها، خصوصا أن المعلومات المتوفرة من أكثر من مصدر تؤكد، أن أنقرة سوف ترسل المزيد من المرتزقة إلى ليبيا من شمالي سوريا، بعد أن وصل عددهم هناك إلى أكثر من 15 ألف مرتزق.

وأوضحت أنه وفقا لعدد من المصادر فإن لدى انقرة "عملية عسكرية جاهزة" لغزو شرقي ليبيا والسيطرة على سرت والمناطق النفطية، وقال هؤلاء إن الهدف هو أن تسيطر تركيا على مواقع النفط الليبية، مضيفة هذا يعني أن أردوغان يغامر بإشعال المنطقة.

واختتمت أن أردوغان لا يخفي أطماعه في ليبيا وثرواتها، مبررا ذلك بمزاعم تاريخية لا تمت للحقيقة بصلة، مستعيدا أحلاما إمبراطورية زائفة، أكل الدهر عليها وشرب، ولم تعد تصلح لهذا الزمان وغيره من الأزمنة.

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