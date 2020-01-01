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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر يكلف بإحضار إفطار لطالبة مصابة بهبوط في الامتحان (صور)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:24 ص
وكيل الأزهر الشريف
وكيل الأزهر الشريف
أميرة العناني
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اطمأن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، على الحالة الصحية لإحدى الطالبات القسم الأدبي، لديها حالة من التوتر بسبب الامتحانات تمنعها من تناول الطعام وأمر بتوفير الرعاية اللازمة لها وإحضار كل ما تحتاجه فورا لتحسين حالتها النفسية.

وكلف وكيل الأزهر، بسرعة إحضار وجبة إفطار سريعة للطالبة، لتتمكن من التركيز في الامتحان حتى لا تصاب بحالة من الهبوط خلال أداء العملية الامتحانية.

كان وكيل الأزهر الشريف، تفقد صباح اليوم الأربعاء، لجنة معهد الإمام عبد الحليم محمود حيث يؤدي اليوم طلاب القسم "الأدبي" امتحان مادة الحديث، بينما يؤدي طلاب شعبة العلوم الإسلامية امتحان مادة القرآن الكريم.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.

كما تأكد الشيخ صالح من انضباط فنيات إدارة لجنة الامتحان، مشددًا على رؤساء اللجان والمراقبين ضرورة منع الغش، الذي يعد آفة تفسد الأجيال، بجانب توفير أجواء من الهدوء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدًا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.
لجنة الامتحان
وكيل الأزهر الشريف
لجنة الامتحان
لجنة الامتحان
وكيل الأزهر الشريف
لجنة الامتحان

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