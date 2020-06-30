دير مار مينا بمريوط يعتذر عن عدم استقبال زواره

أعلن دير القديس مار مينا العجايبي بمريوط بالإسكندرية، عن عدم استقباله أي زوار خلال الفترة الحالية؛ حرصًا على سلامة الشعب، وتأييدًا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.وأشار الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف ورئيس دير القديس مار مينا، في بيان الثلاثاء، إلى أن الدير يعتذر عن عدم استقبال الزائرين، لحين تقييم الموقف من قبل اللجنة الدائمة، قائلا: "نرفع أصواتنا إلى الله رهبانًا وشعبًا من أجل سلامة الكنيسة والعالم بصلوات البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس".