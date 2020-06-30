السعودية: لن نسمح لإيران بتهديد أمننا وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اللازم

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تسمح بأي حال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعريض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران.وعبرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانها، عن ترحيبها بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، أمام مجلس الأمن بشأن إيران، والذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسئوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ "كروز" وطائرات مسيرة دون طيار، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وشددت المملكة على ثقتها بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف خروقات النظام الإيراني واستخدامه أدواته الإرهابية منذ عام 1979.وأكدت الخارجية أن إيران لديها نوايا عدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشفان استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حسن الجوار.كما أكدت الخارجية السعودية ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الإجراءات المناسبة نحو استمرار فرض حظر توريد وتصدير السلاح من وإلى إيران، لتعزيز الجهد الدولي في الحد من جرائم هذا النظام وعدائيته التي باتت حقيقة مثبتة بالقرائن والأدلة.