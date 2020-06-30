النيابة تتحرى عن مشاجرة بسبب كلب شرس فى إمبابة

طلبت نيابة إمبابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة إمبابة، بسبب خلاف على توقف شاب بكلب شرس على ناصية شارع، مما أدى إلى إرهاب الأطفال، والاستعلام عن حالة المصابين في المشاجرة، تمهيدا للاستماع لأقوالهم للوقوف على أسبابه وملابساته.وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص، وضبط رجال المباحث المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط 3 مصابين، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين وجود مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة من بينهم نجار فقد كف يده.وبالتحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والطرف الآخر بسبب معاتبة أحد المتهمين على تركه كلبه في الشارع ويرهب الأهالي والأطفال، فتطورت المشاده بينهم إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي بين الطرفين، تمكنت القوات من فض المشاجرة وضبط 2 متهمين.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه يربي كلبا وكان يقف به في الشارع، وجاء المجني عليه لمعاتبة لوقوفه الدائم بالكلب في الشارع ويسبب الذعر للأهالي والأطفال في الشارع.وأضاف أنه تطورت الخلاف بينهما لمشاجرة وتشابك بالأيدي بين الطرفين، وجاء اثنان من أقارب المجني عليه، واستعان المتهم بشقيقه وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على إثرها قاموا بإصابة المجني عليه بجرح قطعي في يده أفقده كف يده، وأنه لم يقصدو ذلك بل كانوا يدافعون عن أنفسهم.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.