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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير عسكري: اليونان ستكون نهاية أردوغان إذا سعى إلى الحرب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:41 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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حذّر أندرياس بينتاراس، الخبير العسكري والجنرال القبرصي المتقاعد، في حديث له لقناة «سيجما» القبرصية، من تزايد التوترات بين اليونان وتركيا، مشيرًا إلى أن التوترات قد تصل إلى حلقة ساخنة وربما تصاعدها سيؤدي إلى حرب يونانية تركية.

ونقلت الصحيفة اليونانية «جريك سيتي تايمز» تصريحات بينتاراس، والذي توقع أن تنتصر اليونان على تركيا، حال اندلاع صراع مسلح بين الطرفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجنرال المتقاعد، شدد على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي جهدًا لتخفيف الوضع الدبلوماسي الحالي، مشيرًا إلى أن أي تصاعد في الأوضاع، ستكون معه تركيا هي المعتدي، لذلك إذا أراد المجتمع الدولي حل المشكلة من خلال الوسائل الدبلوماسية يجب توجيه الجهود إلى تركيا، وليس إلى قبرص أو اليونان.

على صعيد آخر، علق الجنرال المتقاعد على بيان رئيس قبرص، بأن الحل يجب أن يكون عسكريًا، مؤكدًا أن قبرص لا يمكنها هزيمة تركيا وحدها، وأنه مع احتمال نشوب صراع بين تركيا واليونان، ستكون قبرص هي الحلقة الضعيفة لتركيا، وحينها ستحاول تحقيق نتيجة حاسمة في قبرص تستغلها على طاولة المفاوضات التي ستلي هزيمة أردوغان من أثينا.

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