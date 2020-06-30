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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سيدتين لسرقة ربة منزل بالموسكي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:07 م
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة الموسكى الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم ضبطهما أثناء سرقتهما ربة منزل بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين لاستكمال التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية"، حال قيامهما بسرقة حافظة نقود بداخلها (مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى) من (ربة منزل) بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرتا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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