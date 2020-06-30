75 إصابة جديدة بكورونا في ديالي العراقية

أعلنت خلية الأزمة الصحية في محافظة ديالي العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت خلية الأزمة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن مختبر الصحة العامة في ديالى أجرى 284 فحصا لحالات الاشتباه بفيروس كورونا أظهرت منها 17 حالة لكوادر طبية وتمريضية، كما سجلت 12 حالة شفاء لمصابين و4 حالات وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.