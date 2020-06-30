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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقدم 6 آلاف طالب من حملة الإعدادية للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:18 ص
صندوق تطوير التعليم
صندوق تطوير التعليم
نورهان عبدالرحمن
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عقد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الشهري لمجلس مشروعات التطوير بنظام الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

في بداية الاجتماع تقدم أعضاء مجلس مشروعات التطوير لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة د. أحمد حسني الحيوي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

قال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن «ثورة ٣٠ يونيو» كانت «طوق نجاة» لإنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التى فككت مفاصل الدولة، وضربت بأمنها القومى عرض الحائط، فجاءت الثورة لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد «سماسرة الأوطان» وسارقى الأحلام، ليستردوا «مصر الحرة».

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، أن ثورة 30 يونيو، هي التي أعادت للدولة المصرية تماسكها وهيبتها، بعد أن حاول تنظيم الإخوان الإرهابي اختطافها وبث الكراهية والإرهاب في ربوعها، لولا خروج ملايين المصريين في الميادين رافضين حكم المرشد، ومساندة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت أن تضرب مثالا للعالم، في الحفاظ على الأرواح والمنشآت وحماية الشعب من بطش الجامعة الإرهابية، فلم ولن يحدث أن يتخلى الجيش عن شعبه يوما مهما حاولت الجماعات الإرهابية.

‏وخلال الاجتماع استعرض مديري المجمعات التكنولوجية موقف إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020، وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة ‏إجراءات القبول لطلاب ‏الشهادة الإعدادية الحديثة للعام الدراسي 2020 – 2021 المتقدمين للالتحاق ‏بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق، ‏‏وكذلك وضع آلية إجراء اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين، ‏على أن يقوم كل مدير مجمع بعمل خطة بمواعيد ‏انعقاد الاختبارات ‏مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ‏لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات حفاظا على أبناءنا الطلاب.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا استعراض إحصائيات لأعداد الطلاب المتقدمين حتى الآن للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، حيث شهدت المجمعات هذا العام إقبالا شديدًا لأول مرة، وتخطت أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمجمعات 6000 آلاف طالب بالأربعة مجمعات حتى الآن، مما اضطر إدارة صندوق تطوير التعليم إلى مد فترة التقديم أسبوعًا إضافيًا.

وأشار «الحيوي» إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات مجمع الفيوم‏ لتقديم دورة تمهيدية للغة الإيطالية وذلك للطلاب الناجحين باختبارات القدرات من الطلاب ‏المتقدمين للالتحاق بالمجمع، كما تم إحاطة المجلس علما بشأن الفرص المتاحة من خلال برنامج Fulbright specialist program ‏لمجمع أبو غالب التكنولوجي لاستضافة أحد الخبراء الأجانب.

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن مدير مجمع أبو غالب التكنولوجي، عرض خلال الاجتماع ‏الاشتراك بمشروع TRIO بإقليم توسكانا بإيطاليا‏ والذي يمكن من خلاله إتاحة الفرصة للمدرسين والطلاب ‏لحضور عدد من الكورسات أونلاين ‏والتي تشمل برامج في اللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية لمختلف المستويات إضافة إلى عدد كبير من البرامج الفنية، ‏كما تقدم مدير مجمع الأميرية التكنولوجي بإحاطة المجلس بشأن استعداد المجمع أن يقدم مقترح‏ لإنشاء منظومة التعليم الهجين بمعايير دولية من خلال تجربة المجمع في تطبيق معايير الجوده مع مؤسسة بيرسون العالمية بما يخدم التعليم في مصر الفترة القادمة ‏حيث أن المجمع به الخبرات الكافية لإنشاء تلك المنظومة.

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