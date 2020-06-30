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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو: كندا تستعد لموجة ثانية من كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:43 ص
جاستن ترودو
جاستن ترودو
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ حكومته تستعدّ لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن تضرب البلاد في الخريف، داعيًا مواطنيه إلى توخّي الحذر.

وقال "ترودو"، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس": "نحن نستعدّ لموجة ثانية قد تضرب بشدّة"، مشيرًا إلى أن الحكومة رصدت اعتمادات لشراء معدّات حماية وفحوصات مخبرية من أجل "الردّ سريعًا وبحزم في حال تفشّى" الفيروس مجددًا خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف في مؤتمره الصحفي الذي بات شبه يومي منذ بدء جائحة كوفيد-19: "نحن نُعيد فتح الاقتصاد، وسيتعيّن علينا الاستمرار في أخذ تدابير، ووضع أقنعة عندما لا نستطيع الإبقاء على مسافة مترين، والتنبّه إلى التواصل مع الآخرين".

وتابع: "إذا أردنا ألا نفقد كلّ التقدّم الذي أحرزناه في الأشهر الأخيرة، يجب أن نُواصل توخّي اليقظة حتّى خلال هذه المرحلة الجديدة من الجائحة".

وأكّد ترودو أنّه لا تزال هناك "نقاط ساخنة" في كندا، إلا أنه أشار إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس وحالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات في سائر أنحاء البلاد.

وكان رئيس الوزراء الكندي أعلن في منتصف يونيو أنّ حكومته ستُطلق تطبيقًا عبر الهواتف المحمولة لتتبّع انتشار فيروس كورونا المستجدّ. وسيُنبّه هذا التطبيق مستخدميه في حال خالطوا شخصًا تبيّن لاحقًا أنّه مصاب بكوفيد-19.

ويأتي ذلك في وقت ستبقى فيه حدود كندا مع الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرّرًا من الوباء، مغلقة حتّى 21 يوليو أمام كلّ التنقّلات غير الضروريّة.

والحدود الأميركية-الكندية، الأطول في العالم على الإطلاق، مغلقة منذ 21 مارس، وقد استُثنيت من هذا الإجراء تجارة السلع والبضائع.

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