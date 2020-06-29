إحالة المتهمين بالتعدي على نجار بسبب إيجار ورشة للجنايات

أمرت نيابة المرج، بإحالة المتهمين بالتعدي على نجار بسبب إيجار ورشة لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم عماد. ع، ياسر.ع وأقر المتهمين بتعديهم على أسامة.ث نجار بالسلاح الأبيض مطواة، لامتناعه عن دفع إيجار ورشة نجارة، كما قام بتزوير عقد بيع وشراء للورشة محل النزاع، مما دفعهم للتشاجر معه والتعدي عليه بالسلاح الأبيض.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم المرج تفيد بقيام شقيقين بالتعدي على نجار بالسلاح الأبيض مطوه بسبب خلافات نشبت بينهم لامتناعه عن دفع للايجار وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.