فرنسا تتمسك بحل جميع الخلافات بشأن سد النهضة بالحوار

أكد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على ضرورة التوصل إلى حل لخلافات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال فعاليات الجلسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، عبر الفيديو كونفرانس، بناء على طلب تقدمت به مصر إلى المجلس.وشدد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن على أنهم يؤمنون بحل كل الخلافات المتعلقة بملف سد النهضة بشكل ودي حواري بين الدول الثلاث.ودعا مندوب فرنسا مصر وإثيوبيا والسودان لاحترام إعلان المبادئ الموقع بينهم عام 2015 وحل النقاط العالقة من خلال الحوار.وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.