رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: كلمة الرئيس بشأن سد النهضة تؤكد التزامه بالقانون الدولي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:04 م
سد النهضة
سد النهضة
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور عبدالمنعم السعيد، الكاتب والمحلل السياسي، تعليقًا على جلسة الأمن المنعقدة الآن بشأن سد النهضة، مؤكدا أن النقاش فيها متوقعًا والحديث عن الأمل في حل العقبات القانونية المتبقية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأعرب عن قلقه في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بسبب عدم وجود نص مختص في قانون الأنهار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في القانون الدولي، وبالتالي هناك نوع من التخلي الطوعي للأمم المتحدة حول المرجعية القانونية لهذا النزاع.

وتابع: "أعتقد أن وزير الخارجية سيناقش الشق القانوني في كلمته، وكلمة رئيس جنوب إفريقيا حول اختصاص الاتحاد في نقاش ملف القضية لا يعتبر انحيازًا شخصيًا لكنه يسير وفقا لقواعد ونصوص آليات الأمم المتحدة التي ترى الأولوية في تسوية النزاعات عبر المنظمات الإقليمية، والاتحاد هو المنظمة الإقليمية المختصة في تناول النزاعات.

وأشار إلى أن الأطراف الثالثة قبلت بوساطة الاتحاد الأفريقي لكن هذا لا يعفي دورا كبيرا ومهما للأمم المتحدة، طالما أن إحدى الدول إرتأت أن الأزمة تتصاعد لشكل نزاع يهدد الأمن والسلم في المنطقة حيث يجب أن تبقى المظلة الأممية مراقبة للموقف، ومن هنا تكمن أهمية جلسة الأمن لأنها لا تعفي الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن.

وأوضح أن النقطة الأهم والسؤال الذي يطرح نفسه هل نهر النيل نهر دولي؟ وهنا نحن لسنا حالة استثناء فهناك أنهار دولية كثيرة في العالم رتبت دولها حقوق دول المنبع والمصب عبر قواعد الحقوق التاريخية.

وتابع: "خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خاصة في جملة (الأمن القومي المصري لا ينتهي عند حدود مصر السياسية بل يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق مصر التاريخية)، أكد التزامه تمامًا بالقانون الدولي للأنهار حيث إن هذا ليس كلاما جديدا شأنه شأن أنهار الدانوب والأمازون".

وحول نتائج الاجتماع المرتقبة، قال: "النتائج المترتبة تختلف إذا كنا نتحدث عن اتفاق دولي ملزم أم أننا نتحدث عن اتفاق استرشادي كما تتحدث إثيوبيا وهذا هو موضع الخلاف ويهدف الاجتماع لوضع يده على ذلك والسؤال هل الأنهار الدولية التي أقيمت عليها مشروعات تنموية للدول المطلة عليها أعطت أو منحت حقوقا سيادية لدول المنبع؟ الإجابة لا فإنه لا يوجد نص أو قاعدة قانونية في أي دولة في العالم تمنح هذا الحق لدول المنبع، ويجب هنا أن نحول هذه الحقوق التاريخية التي أرستها قواعد الأنهار الدولية المشتركة إلى نصوص تعاونية عبر اتفاقية شاملة ملزمة للجميع".

وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل، من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف موعد انخفاض إصابات كورونا

شكرى أمام مجلس الأمن: سد النهضة يهدد وجود ملايين المصريين والسودانيين

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1566 إصابة جديدة بكورونا

شكرى أمام مجلس الأمن: سد النهضة يهدد وجود ملايين المصريين والسودانيين

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

ألغاز قصر البارون.. أشهر أوهام «عبدة الشيطان» والغرفة المسكونة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

نجم الساعة

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة

«سكيزوفرينيا».. رواية لـ أمينة لعرابة تمتزج بالطابع العلمي والأسلوب الأدبي

أحمد عزيز: 30 يونيو أعادت مفهوم الدولة الوطنية

«طيور جديدة».. سلسلة نقدية لـ طارق إمام عبر موقع الكتابة