إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز حاجز الـ380 ألفًا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أنحاء القارة الإفريقية، 382652 حالة حتى صباح اليوم الإثنين، وفقا لما ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وذكر المركز في آخر تحديث للوضع أن عدد الوفيات جراء المرض ارتفع بواقع 173 حالة جديدة منذ أمس الأحد، ليصل الإجمالي إلى 9665 حالة حتى صباح اليوم.وتعد منطقة الجنوب الإفريقي الآن أكثر المناطق تضررًا في القارة من حيث عدد حالات كوفيد-19 الإيجابية، تليها شمال إفريقيا وغرب إفريقيا.