7 للأبيض و5 للساسو.. تعرف على أسعار الكتاكتيت اليوم الاثنين

أسعار البيض اليوم

أسعار الكتاكتيت اليوم

شهدت أسعار بورصة الدواجن، الاثنين، حالة من الاستقرار في الأسواق بعد آخر انخفاض سجّلته خلال الأيام الأخيرة.«الدستور» تقدم نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق؛ تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن سجلت حالة استقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض، مضيفًا أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضًا عقب انتهاء عيد الفطر يترواح من 8 - 10 جنيهات.وأشار إلى أن أسعار دواجن المزرعة سجلت 22 جنيهًا تباع للمستهلك بـ24 جنيهًا وحتى 28 جنيهًا، مؤكدًا لـ«الدستور» أن أسعار الدواجن البلدي سجلت 28 جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 36 - 38 جنيهًا.أما عن أسعار البيض، فسجلت الأسعار استقرارًا حيث تراوح من 24 - 25 جنيهًَا تباع للمستهلك بسعر من 35 جنيهًا وحتى 36 جنيهًا، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من البيض ارتفع في السنوات الأخيرة، ما جعل مصر مؤهّلة للتصدير في مجال البيض والدواجن.وتعد الكتاكيت من اهتمامات المواطنين خاصة أصحاب المزارع والمربين، حيث شهدت أسعارها استقرارًا اليوم الاثنين عند سعر 7 جنيهات للكتكوت الأبيض، و5 جنيهات للكتكوت الساسو، فيما سجل الكتكوت سجل 3 جنيهات.