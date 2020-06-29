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«أكلة عالماشي».. طريقة سهلة لـ «بيتزا الجبنة»

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:28 م
بيتزا الجبنة
بيتزا الجبنة
إسلام جمال
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اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليست بالمهمة السهلة، خاصة في ظل بقاء الأفراد لأوقات طويلة بالمنزل، ومع ذلك فهناك وجبات شهية يمكن تعلم طريقتها بخطوات بسيطة، وخلال السطور التالية نقدم طريقة عمل "بيتزا الجبنة" الشهية.

ــ المكونات:

- مسحوق الخميرة.

- ملح.

- زيت زيتون.

- 3 أكواب ماء.

- 3 أكواب طحين للخبز والمعجنات.

- 1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر.

- 400 جرام صلصة الطماطم.

- 40 جرام مرقة الدجاج.

- 3 أكواب موزاريلا قليلة الدسم.

- صوص أوريجانو.

ــ تحضير العجينة:

تخلط الخميرة، قليل من العسل، الملح، زيت الزيتون، الماء في وعاء عميق مع التحريك ثم يضاف الطحين والباكينج باودر على دفعات صغيرة لتشكيل العجينة، وتعجن جيدًا لتتماسك، وتغطى وتترك لترتاح لمدة 10دقائق.

- تحضير الصلصة:

يخلط بوريه الطماطم مع مغلف بودرة مرقة الدجاج في مقلاة صغيرة حتى الغليان، وتحرّك الصلصة على نار متوسطة إلى خفيفة لمدة 5 دقائق، وترفع عن النار وتترك جانبًا.

- تحضير البيتزا:
تقسم العجينة إلى 3 كرات متساوية الحجم، توضع ثلث كمية الصلصة فوقها، وعلى الأطراف ثم كوب من الجبنة ورشة من الأوريجانو، وتُخبز في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 240 درجة مئوية لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح سطحها ذهبي اللون والأطراف مقرمشة.

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