مودة الأدهم: «أنا قدوة لمتابعيني ومش محتاجة شهرة»

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حجز جلسة 27 يوليو المقبل، للحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.وخلال الجلسة التى انتهنت منذ قليل، أكدت مودة الأدهم، أنها لا تسعى للشهرة لأن لديها العديد من المتابعين، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعى موثق، ولا تحتاج لجمع اللايكات والشهرة ببث الفيديوهات، وأن هاتفها تم سرقته من قبل، ولم تحرض على أى أفعال خادشة للحياء، قائلة: " أنا المفروض قدوة للمتابعين بتوعى على مواقع التواصل الاجتماعى".وجه النائب العام لهم اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.