نائب أردوغان يعترف بتكميم فم الإعلام التركي

اعترف فؤاد أقطاي نائب رئيس الجمهورية التركي، بتكميم أفواه الإعلام التركي، عقب الانقلاب الفاشل 15 يوليو 2016، حيث أشار إلى إغلاق 119 مؤسسة إعلامية، منها 53 صحيفة، و6 وكالات، و20 مجلة، و16 قناة تلفزيونية، و24 إذاعة راديو، واتهمت السلطات التركية المؤسسات الإعلامية بالاتصال مع مجموعات أو تكوينات تشكل خطرًا على الأمن القومي، وفقًا لما ذكره موقع تركيا الآن.وذكر الموقع أن أقطاي أجاب على اقتراح السؤال الذي وجهه نائب حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة فان بالبرلمان التركي معزز أورهان إيشيك، حول القائمة الكاملة للمؤسسات الإعلامية التي أُغلقت بموجب مرسوم قانون عقب محاولة انقلاب 15 يوليو.وقال أقطاي في إجابته على الاستجواب: "عقب محاولة انقلاب 15 يوليو تم إغلاق 53 صحيفة، و6 وكالات، و20 مجلة، و16 قناة تلفزيونية، و24 إذاعة راديو، بسبب اتهامهم بالاتصال مع مجموعات أو تكوينات تشكل خطرًا على الأمن القومي".وعلق النائب على إجابة أقطاي، قائلًا: "قدمت اقتراح سؤال إلى نائب رئيس الجمهورية في 10 يناير 2020 من أجل لفت الانتباه إلى وضع وسائل الإعلام، التي تعد واحدة من المشكلات الرئيسية في البلاد، ولفت الانتباه إلى وضع الصحفيين الذين تعرضوا للاضطهاد والاعتقالات والمحاكمات".وسألته عن المواقع التي أغلقت وعن أسباب تراجع حرية الصحافة، وعن أعداد الصحفيين الذين تعرضوا للهجوم أثناء قيامهم بعملهم، ومن تم القبض عليهم، ومن تمت إدانتهم، ومن مازالوا في السجون، ومن أصبحوا عاطلين عن العمل خلال وبعد فترة قانون الطوارئ.