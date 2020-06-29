مي عمر تبدأ تصوير «لؤلؤ» منتصف أغسطس

تخوض الفنانة مي عمر، أولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل "لؤلؤ" والمنتظر عرضه بمشاركة عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم أحمد زاهر وإدوارد.وتتكون حلقات المسلسل من 45 حلقة، وتدور قصته حول شخصية لؤلؤ التي تجسدها مي عمر، والتي تدخل في العديد من الصراعات المجتمعية، وتعمل مؤلفته زينب عزيز على كتابته خلال هذه الفترة.ويعمل المخرج محمد عبدالسلام، على اختيار أماكن التصوير المختلفة، حيث من المقرر بدء التصوير منتصف شهر أغسطس المقبل.شاركت مي عمر في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، بجانب الفنانين أحمد صلاح حسني ونجلاء بدر، وكان من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.