ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بالمكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية، وندب الادلة الجنائية لإجراء المعاينة وسؤال المسؤلين عن المكتبه.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من مأمو قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق محدود بالمكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية، دون حدوث تلفيات.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارتان إطفاء الي مكان البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده.وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي فى الكابل الموصل من غرفة الكهرباء.ومن جانبه قال اللواء مصطفى سلطان، المشرف العام على قطاع الأمن الجامعي بالجامعة، إن الحريق تم السيطرة عليه بالتعاون مع قوات الدفاع المدني والحريق بالإسكندرية، وحدثت تلفيات بسيطة جارى حصرها، ولم تحدث أى خسائر بالكتب أو المخطوطات الموجودة بالمكتبة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.