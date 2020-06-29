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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استعدادا لخوض الاختبار.. امتحان أحياء ثانوية عامة 2019

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:13 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يبحث طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، عن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2019، قبل خوض الاختبار بالمادة يوم الخميس المقبل، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحيه مشددة، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

يقدم لكم "الدستور"، امتحان الأحياء ثانوية عامة 2019 العام السابق، لتدريب الطلاب على شكل الامتحان، قدل خوضه الخميس المقبل.

واليكم نموذج امتحان الاحياء ثانوية عامة 2019  للاطلاع عليه: أضغط هنــــــــــــــــــا

يذكر أن امتحانات يوم الخميس المقبل، مستمرة وفقًا للجداول المعلنة سابقًا، وسوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).

تجدر الاشارة الي أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت بإتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:

1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا.

2_ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).

3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة وجود المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.

4- توفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج اللجنة.

5- وجود جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب.

6- وجود كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.

7_استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.

8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).

9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم  باللجان.

10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.

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