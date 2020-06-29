مراجعة ليلة الامتحان في مادة الاستاتيكا لطلاب الصف الثالث الثانوي

مراجعة ليلة الامتحان مادة الاستاتيكا





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وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية. وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأدى الخميس الماضي، طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 667 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في 2216 لجنة ، على أن يبدأ استقبال ودخول الطلاب من الثامنة حتى التاسعة صباحًا ويبدأ الامتحان 10 صباحًا لمدة 3 ساعات.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.