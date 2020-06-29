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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الاستاتيكا لطلاب الصف الثالث الثانوي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:09 م
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان في مادة الاستاتيكا
ريم محمود
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يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي الخميس، امتحان مادة الاستاتيكا، وايمانًا من "الدستور" بمصلحة الطلاب يقدم الموقع مراجعة ليلة في مادة الاستاتيكا تحت إشراف الأستاذ عبد الله صابر معلم الرياضيات.

ونصح عبد الله صابر الطلاب بالهدوء والتركيز في حل المسائل متمنيا لهم كل التوفيق.

مراجعة ليلة الامتحان مادة الاستاتيكا

وأدى الخميس الماضي، طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 667 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في 2216 لجنة ، على أن يبدأ استقبال ودخول الطلاب من الثامنة حتى التاسعة صباحًا ويبدأ الامتحان 10 صباحًا لمدة 3 ساعات.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

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وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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