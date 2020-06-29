نموذج إجابة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

ننشر نموذج تصحيح امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، الذي أدوه الطلاب الخميس الماضي.ومن المقرر أن تعلن نتيجة تصحيح العينة العشوائية خلال 48 ساعة من بدء أعمال التصحيح لكراسات البوكليت للمادة، التي تمثل ٥٪؜ من حجم كراسات المادة.وكان الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتمع مع لجنة واضعي الامتحان، السبت الماضي، وتم الاتفاق على عدم حدوث أي تعديلات بنموذج الإجابة.يذكر أن ٦١٩ ألف طالب وطالبة، أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى فيما يزيد عن ٥٦ ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية يوم الخميس الماضي.