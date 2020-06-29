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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جون وديع: عدم رد الضريبة المضافة لعامين يلحق الضرر بالشركات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:46 ص
الضريبة المضافة
الضريبة المضافة
دعاء أبو العزم
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أكد حازم بشر عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن أصحاب المصانع يشعرون بالقلق من الظروف الحاليّة وعدم قدرتهم على سداد ماعليهم من مستحقات حكومية داعيا إلى تفهم الظروف التي يمرون بها في الوقت الحالي.

من جانبه دعا جون وديع عضو المجلس بسرعة رد ضريبة القيمة المضافة مشيرا إلى أن عدم رد نسبة الـ ١٤٪‏ قيمة الضريبة لفترة طويلة تتجاوز العامين يلحق أضرارًا كبيرة بالشركات وهو الأمر الذي ترتب عليه لجوء الشركات إلى الاستيراد بنظام السماح الموقت لتدارك مسألة استمرار عدم رد ضريبة القيمة المضافة.

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