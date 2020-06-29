انخفاض أسهم بورصات منطقة آسيا فى ظل مخاوف من موجة ثانية

تراجعت أسهم بورصات منطقة آسيا- المحيط الهادي بصورة كبيرة اليوم الإثنين، في ظل مخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا.وقد خسر مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما 517.04 نقطة، أو ما يعادل 2.3% ليغلق عند 04ر21995 نقطة.وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بواقع 28.15 نقطة أو ما يعادل 1.78%، ليغلق عند 1549.22 نقطة.وكانت اليابان قد سجلت 113 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ انتهاء حالة الطوارئ في طوكيو وأربع مقاطعات في أواخر شهر مايو الماضي.وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بواقع 41.17 نقطة أو ما يعادل 1.93% ليغلق عند 2093.48 نقطة.وفقد مؤشر إس إند بي إيه إس إكس 200 1.51% اليوم، كما أغلق مؤشر أول أوردينارز منخفضا بنسبة 1.6%.وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.38%، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.83%.وقد ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم لتتجاوز 10 ملايين حالة، كما تجاوزت حالات الوفاة بالفيروس نصف مليون حالة أمس الأحد.