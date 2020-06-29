أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)





توقعات امتحان الفلسفة والمنطق وقال سيد العراقي إن امتحان الفلسفة والمنطق لن يخرج عّن هذه التوقعات حيث يوجد ٤ ورقات، ورقتين يوجد فيهم أهم اسئلة الفلسفة وورقة أخرى يوجد فيهم أهم اسئلة المنطق ناصحا طلاب الثانوية العامة بمذاكرتهم والتركيز عليهم.





تابع أيضاً:

يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة الأدبي امتحان الفلسفة والمنطق، وايمانا من موقع "الدستور" بمصلحة الطلاب والحصول على درجات كثيرة في امتحانات الثانوية العامة يقدم "الدستور" مراجعة ليلة الامتحان في الفلسفة والمنطق تحت إشراف الأستاذ سيد العراقي.