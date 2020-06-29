أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)
الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:07 م
ريم محمودطباعة
يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة الأدبي امتحان الفلسفة والمنطق، وايمانا من موقع "الدستور" بمصلحة الطلاب والحصول على درجات كثيرة في امتحانات الثانوية العامة يقدم "الدستور" مراجعة ليلة الامتحان في الفلسفة والمنطق تحت إشراف الأستاذ سيد العراقي.
توقعات امتحان الفلسفة والمنطقوقال سيد العراقي إن امتحان الفلسفة والمنطق لن يخرج عّن هذه التوقعات حيث يوجد ٤ ورقات، ورقتين يوجد فيهم أهم اسئلة الفلسفة وورقة أخرى يوجد فيهم أهم اسئلة المنطق ناصحا طلاب الثانوية العامة بمذاكرتهم والتركيز عليهم.
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وطلب سيد العراقي من طلاب الثانوية العامة الهدوء عند الحل وعدم التوتر، متمنيا لهم كل التوفيق في امتحان الخميس المقبل.
أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)
أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)
أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)
أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)
أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)
أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)
أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)
أهم توقعات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي (صور)