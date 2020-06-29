مدبولي: 300 مليار جنيه لقطاع التشييد والبناء في العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل المؤسسات الدولية أجمعت على ضرورة تركيز مصر خلال السنتين المقبلتين،على قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، الصناعة والزراعة.وأضاف خلال كلمته اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تطوير شرق القاهرة، أن الخطة التي تم وضعها للعام المالي المقبل، شملت تخصيص 300 مليار جنيه إنفاق حكومي بمجال التشييد والبناء.وتابع أن الخطة للعام المالي المقبل تتضمن تنفيذ مشروعات في قطاع البترول والطاقة تصل قيمتها 19 مليار دولار.وواصل أنه فيما يتعلق بقطاع الزراعة، توجد خطة طموحة لاستصلاح الأراضي تعتمد على المياه المعالجة، تصلمساحتها إلى مليون و200 ألف فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.ويفتتح الرئيس، اليوم الاثنين، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.