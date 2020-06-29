إيبارشية مغاغة تستأنف صلوات القداسات.. 6 يوليو

أعلنت إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أغاثون، أسقف الإيبارشية، أنه تم عقد اجتماع برئاسة الأسقف وبحضور الأباء الوكلاء السكرتارية، واللجنة الطبية الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.وقرر الأنبا أغاثون عودة صلوات القداسات الإلهية بدءًا من يوم الإثنين الموافق 6 من شهر يوليو المقبل طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والأحد، وذلك لحين الانتهاء من إعداد الإجراءات الاحترازية.وأكد الأنبا أغاثون، في بيان له، أن صلوات الأكاليل والجنازات طبقا للتعليمات الصادرة سابقًا بهذا الشأن، مع استمرار تعليق خدمات التربية الكنسية وبقية الأنشطة الأخرى وذلك لإشعار آخر، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.واختتم بيانه قائلًا: "نطلب من الله أن يفتقدنا بمراحمه الإلهية غير المحدودة بأن يرفع هذا الوباء عن بلادنا العزيزة مصر، وعن كنيستنا المقدسة، وعن العالم أجمع".