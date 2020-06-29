مطران شبرا الخيمة: استمرار تعليق الصلوات إلى 15 يوليو

أعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، عن تأجيل فتح الكنائس بالإيبارشية واستمرار تعليق الصلوات حتى 15 يوليو المقبل.وقال الأنبا مرقس، في بيانا له: "إنه نظرَا لأن إيبارشية شبرا الخيمة؛ متزايدة بإعداد الإصابات بها؛ لذا قررنا تأجيل فتح الكنائس بالإيبارشية، على أن يعاد دراسة الموقف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ مع إقامة قداس عيد الرسل بشروطه الوقائية".وفي السياق ذاته أعلنت إيبارشية طموه عن استمرار تأجيل فتح الكنائس بالإيبارشية حتى منتصف يوليو المقبل.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ أول أمس؛ اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.وذكر البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرارات رئيس الوزراء الأخيرة، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح السبت ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات تتراوح من شديدة إلى متوسطة أو خفيفة.وتابع: "فقد رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية".وأضاف البيان: "مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية، يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية، نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.وواصل: "بالنسبة لكنائس القاهرة، والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، وحيث إنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف، متابعًا وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ، لا يزيد عن 25 فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية".