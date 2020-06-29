خالد أبوبكر يطالب وزير التعليم العالى بالتحقيق فى واقعة «عجينة»

هاجم خالد أبوبكر، الدكتور الشعراوي كمال مدير المستشفى الجامعي بالمنصورة، بعد موقفه من واقعة النائب إلهامي عجينة وأحد أفرد أمن المستشفى، مطالبًا وزير التعليم العالي بفتح تحقيق في الواقعة.وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "واضح أن الدكتور مدير المستشفى الجامعي بالمنصورة تراضى بهذا التصالح، لكن إحنا مبنرضاش.. ووزير التعليم العالي لازم يكلم مدير المستشفى ويقوله أنت غلط، ومفيش حاجة اسمها تراضي ".وأضاف: "لما نائب يعتدي على فرد أمن مينفعش تصالح ولا بد من ردع خاص وردع عام، وخاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى من قبل النائب.. وما حدث اعتداء على موظف بالدولة وتجاوز خطوط إدارية وضعتها الدولة.. مش نبوس على روس بعض والموضوع ينتهي.. الكلام دا لما يكون ما بينا وبين بعض فدان أرض.. هل الدكتور خالد عبد الغفار راضي عن هذه الوقائع.. هل يجوز للمسئول اختراق القاعدة الإدارية وبعدين نبوس بعض؟ ".وتابع: "كنت أتمنى أن يدافع مدير المستشفى عن حق المستشفى بقلبه ويهمه الكرامة.. ففرد الأمن كرامته فوق رأسنا.. أتمنى تحقيق من وزير التعليم العالي في مخالفات النائب".خالد أبو بكر عن الحصانة البرلمانية: نقطة سوداء بمفهومها الحالي لمجلس النوابوصف خالد أبو بكر، الحصانة البرلمانية بمفهومها الواسع بـ"النقطة السوداء" في مجلس النواب، وخاصة من ناحية التطبيق الحالي، قائلًا: "عانينا من المفهوم الخاطيء للحصانة البرلمانية التي تسببت في جرائم وأصبحت الحصانة تتستر على جرائم في مصر".وأضاف: "لو أن هناك أمر يؤرخ بالسواد في تاريخ مجلس النواب فهو المفهوم الوساع للحصانة البرلمانية.. إنها بهذا المفهوم نقطة سوداء".