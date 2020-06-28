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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جمال مكي أمينًا عامًا لـ«الحرية المصري» بدسوق في كفر الشيخ

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:55 م
الحرية المصري
الحرية المصري
إسلام نصير
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أصدر المهندس عبدالخالق غنيم، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ قرارا بتشكيل أمانة الحزب في بندر دسوق.

وتضمن التشكيل الأسماء الآتية: جمال فتحي مكي أمينا للحزب، ومدحت إمام أمينا مساعدا ورجب نايل أمينا مساعدا وعصام مرعي أمينا للتنظيم وصلاح طوالة أمينا للإعلام وماهر الطوخي أمينا لشئون العضوية ونبيل جاويش أمينا للشئون المالية والإدارية وعزت المصيلحى أمينا للفلاحين وسهير الزواوي أمينة المرأة ومحمد فرحات أمينا لشئون المجالس المحلية وعلى زعلوك أمينا للاتصال السياسي وعضو هيئة المكتب بالمحافظة وعبد الحميد النجار أمينا لمتحدي الإعاقة ودسوقي رمضان أمينا للعمال وطارق عيسي أمينا للجنة الشئون القانونية.

وقال جمال مكي، أمين الحزب، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين بدسوق على توقيع استمارات الانضمام للحزب الذي أرسي له الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب قواعد قوية في الشارع المصري حتى أصبح له رصيد كبير عند رجل الشارع.

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