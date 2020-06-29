سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 29-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

انخفض سعر الدينار في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 52.38 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه 52.32 جنيه للشراء وللبيع 52.76، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.85 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر الدينار للشراء 51.33 جنيه وللبيع 52.90 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار للشراء 51.14 جنيه وللبيع 52.75 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدينار الكويتي 50.69 جنيه للشراء وللبيع 52.32جنيه.



كما انخفض أيضًا سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 53.72 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 49.91 جنيه وللبيع 52.67 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.87 جنيه وللبيع 52.64 حنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 49.87 جنيه وللبيع52.64. جنيه.



كما شهد سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في بنك بلوم ليسجل للشراء 52.37 جنيه وللبيع 52.69 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه 49.97 وللبيع 52.70 جنيه، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.72 جنيه، وفي المقابل سجل سعر الدينار ارتفاعًا في المصرف المتحد ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع5269. جنيه.







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