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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 29-6-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:44 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يواصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 29-6-2020، انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات بداية الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية. 

ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار الدينار الكويتى في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم 

انخفض سعر الدينار في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 52.38 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه 52.32 جنيه للشراء وللبيع 52.76، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.85 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر الدينار للشراء 51.33 جنيه وللبيع 52.90 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار للشراء 51.14 جنيه وللبيع 52.75 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدينار الكويتي 50.69 جنيه  للشراء وللبيع 52.32جنيه.

كما انخفض أيضًا سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 53.72 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 49.91 جنيه وللبيع 52.67 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.87 جنيه وللبيع 52.64 حنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 49.87 جنيه وللبيع52.64. جنيه.

كما شهد سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في بنك بلوم ليسجل للشراء 52.37 جنيه وللبيع 52.69 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه 49.97 وللبيع 52.70 جنيه، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.72 جنيه، وفي المقابل سجل سعر الدينار ارتفاعًا في المصرف المتحد ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع5269. جنيه.

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