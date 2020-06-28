رئيس «مكافحة كورونا» يحذر من روشتات السوشيال ميديا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن ارتفاع عدد الوفيات اليومية غير مقلق، حيث إن المعدل ما زال 4.2% وهو مؤشر جيد، مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو الوصول بالوفيات إلى صفر.وكشف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أهم المشكلات التي تواجه وزارة الصحة هي انتشار الوصفات الطبية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأطباء، زعمًا أنها عقاقير بروتوكول وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية قد تتسبب في تدهور الحالات وتأخر حصولها على العلاج المناسب، حيث إن لكل فئة عمرية أعراض إصابات، وبالتالي ما يصلح لحالة قد لا يصلح لأخرى.وتابع: "ما ينفعش طبيب يسيب رقمه على الفيسبوك للمصابين ويقول لهم كلموني".