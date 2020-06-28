ياسر خليل يقاضي شقيق شيرين بتهمة السب والقذف

أقام المنتج المصري ياسر خليل دعوى قضائية ضد محمد السيد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين، يتهمه فيها بالسب والقذف، لما بدر منه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار تسىء لسمعته وشرفه هو وأسرته.وتم تحديد يوم 5 سبتمبر المقبل موعدًا لجلسة النظر في الدعوى المقامة من ياسر ضد محمد عبدالوهاب الشهير بـ"كونج"، أمام محكمة جنح البساتين.كان شقيق شيرين اختلق قصة، ضد واحدة من أكبر معجباتها تدعى ابتهاج العبدلي، واتهمها أنها هي من نشرت شائعة خلاف شيرين مع حسام بتوصية من مدير أعمالها السابق ياسر خليل، وادعى أن المعجبة على علاقة بياسر خليل، وتحدث عنه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".